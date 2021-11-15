От сбережений до ипотеки: жители Ижевска могут задать вопрос руководителю банка

Антон Янц, управляющий банком «Открытие» в Удмуртской Республике
С 15 по 19 ноября вы можете задать любые вопросы на банковскую или финансовую темы управляющему банком «Открытие» в Удмуртской Республике Антону Янцу.
Как правильно рефинансировать кредит?
Выгодно ли сейчас открывать депозиты в банке?
Стоит ли бояться кредитных карт или просто надо научиться ими грамотно пользоваться?
Кэшбек – это настоящие деньги?
Ипотека. Брать или не брать?
Как защитить свои деньги от мошенников? Присылайте свои вопросы на электронную почту
Задайте свой вопрос по ссылке или напишите свой вопрос в комментариях под этим постом.
Все вопросы будут собраны и проработаны. Ответы на свои вопросы вы сможете прочитать в интервью с управляющим банка на нашем сайте.
Фото: банк «Открытие»
Информация от партнера. ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ».