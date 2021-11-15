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Общество15 ноября 2021 13:34

От сбережений до ипотеки: жители Ижевска могут задать вопрос руководителю банка

Как сэкономить и накопить, а еще можно ли выгодно получить займ?
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Антон Янц, управляющий банком «Открытие» в Удмуртской Республике

Антон Янц, управляющий банком «Открытие» в Удмуртской Республике

С 15 по 19 ноября вы можете задать любые вопросы на банковскую или финансовую темы управляющему банком «Открытие» в Удмуртской Республике Антону Янцу.

Как правильно рефинансировать кредит?

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Как защитить свои деньги от мошенников? Присылайте свои вопросы на электронную почту

Задайте свой вопрос по ссылке или напишите свой вопрос в комментариях под этим постом.

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Фото: банк «Открытие»

Фото: банк «Открытие»

Информация от партнера. ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ».