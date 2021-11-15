От сбережений до ипотеки: жители Ижевска могут задать вопрос руководителю банка

Антон Янц, управляющий банком «Открытие» в Удмуртской Республике

С 15 по 19 ноября вы можете задать любые вопросы на банковскую или финансовую темы управляющему банком «Открытие» в Удмуртской Республике Антону Янцу.

Как правильно рефинансировать кредит?

Выгодно ли сейчас открывать депозиты в банке?

Стоит ли бояться кредитных карт или просто надо научиться ими грамотно пользоваться?

Кэшбек – это настоящие деньги?

Ипотека. Брать или не брать?

Как защитить свои деньги от мошенников? Присылайте свои вопросы на электронную почту

Задайте свой вопрос по ссылке или напишите свой вопрос в комментариях под этим постом.

Все вопросы будут собраны и проработаны. Ответы на свои вопросы вы сможете прочитать в интервью с управляющим банка на нашем сайте.

Фото: банк «Открытие»

Информация от партнера. ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ».