Пройти повышение квалификации по льготной цене и стать востребованным специалистом

Фото: Отдел экологического воспитания и дополнительного профессионального образования АУ «Управление Минприроды УР»

С июня 2021 года на базе учебного класса АУ «Управление Минприроды УР» реализуется дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Оператор лесозаготовительных машин».

Учебный класс оснащен всем необходимым оборудованием и учебными моделями деталей для приобретения навыков управления высокотехнологичными лесозаготовительными машинами, изучения технического оснащения и работы электронных систем машин. На занятиях активно используются наглядные пособия, учебный материал иллюстрируется примерами из практики.

Фото: Отдел экологического воспитания и дополнительного профессионального образования АУ «Управление Минприроды УР»

После успешного прохождения итоговой аттестации слушатели получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Оператор лесозаготовительных машин – востребованная и хорошо оплачиваемая специальность в лесозаготовительной области.

С момента открытия учебного класса обучение по программе прошли 40 человек.

Фото: Отдел экологического воспитания и дополнительного профессионального образования АУ «Управление Минприроды УР»

В учебный класс приезжают учиться не только из Удмуртии, но и из соседних регионов – Татарстана, Кировской области, Пермского края, а также из других регионов РФ.

В декабре в учебном классе пройдет неделя открытых дверей, в рамках которой можно будет пройти обучение по льготной стоимости.

Условия зачисления на программу повышения квалификации «Оператор лесозаготовительных машин» и возможности дальнейшего трудоустройства можно узнать по тел. +7 (3412) 52-67-72 или по эл. почте eco-info18@yandex.ru.

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии министерства образования и науки Удмуртской Республики № 1963 от 17.08.2018 на ведение деятельности в сфере дополнительного профессионального образования.