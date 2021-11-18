Жительница Ижевска выиграла в номинации в конкурсе «Краса России 2021»

17-летняя ижевчанка выиграла в номинации «Юная краса России». Фото: krasarossii.com

Жительница Ижевска Дарья Ченубытова победила в номинации «Юная Краса России» национального фестиваля красоты и талантов «Краса России 2021». Конкурс прошел 17 ноября в Сочи.

Параметры 17-летней Дарьи Ченубытовой составили 91-65-96, рост 172 см. На самом фестивале ижевчанка выступила под номером 47.

Всего в конкурсе участвовало 50 девушек со всей страны. Звание «Краса России 2021» получила жительница Московской области Екатерина Вельмакина. А Дания Шарипова из Татарстана завоевала звание первой вице-мисс «Краса России».

СПРАВКА КП:

«Краса России» – национальный фестиваль красоты и талантов. Проводится с 1995 года.

Главный приз в 2021 году – два миллиона рублей.

До 2006-го года общероссийский фестиваль сотрудничал с «Мисс Мира» и с «Мисс Интернешнл», а с 2009 года победительницы «Краса России» представляет страну на главном экологическом конкурсе планеты «Мисс Земля».

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