Сергей Шунин занял пост управляющего директора Ижевского механического завода

В Ижевском механическом заводе сменился управляющий директор
Фото: Архив КП
Со вчерашнего дня, 17 ноября, должность управляющего директора Ижевского механического завода занял Сергей Шунин. Об этом рассказали в пресс-службе группы компаний «Калашников» изданию «Коммерсантъ-Удмуртия».
Экс-управляющий директор завода Николай Марков написал заявление об уходе по собственному желанию. Он возглавлял завод с 2019 года и, как отмечают в пресс-службе, внес существенный вклад в модернизацию ИМЗ.
Сергей Шунин также продолжит работу по техническому развитию предприятия.
СПРАВКА КП
Сергей Шунин возглавлял дивизион «Путевая техника» в машиностроительной группе «Синара-транспортные машины» (АО «СТМ»). Он также руководил АО «КЗ Ремпутьмаш», совместным предприятием АО «РЖД» и АО «СТМ».
Сергей Шунин – член Национальной ассоциации корпоративных директоров. Имеет звание «Почетный машиностроитель Российской Федерации».
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