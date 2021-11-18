Житель Удмуртии угрожал полицейскому ножом и получил выстрел в ногу

Полицейские неоднократно требовали жителя Удмуртии прекратить противоправные действия Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Жителя Балезино обвиняют в угрозе применения насилия в отношении полицейского. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Установили, что 29 августа в отдел полиции по Балезинскому району поступило сообщение. Жительница поселка пожаловалась на угрозы «ножом и кочергой» выпившего сожителя. Для проверки на место прибыли сотрудники МВД.

Обвиняемый во дворе дома игнорировал требования полицейских и направился к одному из них, угрожая ножом.

Сотрудники МВД неоднократно требовали мужчину прекратить и совершили предупредительный выстрел в воздух. Однако, он продолжил. Тогда обвиняемого обезвредили выстрелом в ногу из табельного оружия.

Мужчина признал свою вину и пояснил, что длительное время употреблял спиртные напитки. Судебно-психиатрическая экспертиза признала жителя Балезино вменяемым.

Уголовное дело направили в Балезинский районный суд для рассмотрения по существу.

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