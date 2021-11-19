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Общество19 ноября 2021 4:05

Новые площадки для выгула собак появились в Ижевске

Теперь их стало на две больше
Прозорова Дарья
В Ижевске на данный момент существует пять площадок для выгула собак. Фото: Прозорова Дарья

В Ижевске на данный момент существует пять площадок для выгула собак. Фото: Прозорова Дарья

Две новых площадки для выгула собак появились в Ижевске, сообщил Олег Бекмеметьев в своих социальных сетях.

Площадки установлены в районе парка оружейника Драгунова и в микрорайоне Берша. Они оборудованы тренажёрами для дрессировки и контейнерами для отходов.

Напоминаем, что подобные три подобных площадки уже находились в Рябиновом сквере, Парке Тишино и на Заречном шоссе. Но они в полтора раза меньше новых.

Глава Ижевска подчеркнул, что строительство подобных объектов будет продолжено.

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