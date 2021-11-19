Новые площадки для выгула собак появились в Ижевске

В Ижевске на данный момент существует пять площадок для выгула собак. Фото: Прозорова Дарья
Две новых площадки для выгула собак появились в Ижевске, сообщил Олег Бекмеметьев в своих социальных сетях.
Площадки установлены в районе парка оружейника Драгунова и в микрорайоне Берша. Они оборудованы тренажёрами для дрессировки и контейнерами для отходов.
Напоминаем, что подобные три подобных площадки уже находились в Рябиновом сквере, Парке Тишино и на Заречном шоссе. Но они в полтора раза меньше новых.
Глава Ижевска подчеркнул, что строительство подобных объектов будет продолжено.
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