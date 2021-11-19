Гуляющего по трассе под Ижевском 16-летнего юношу сбила машина

Двигаясь по обочинам дорог, необорудованных тротуарами, пешеход должен идти навстречу транспортному потоку. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 18 ноября, около 06:20, на втором километре автодороги «Вараксино – Малиново» в Завьяловском районе Удмуртии произошло ДТП с пострадавшим молодым человеком. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, 74-летний водитель автомобиля Lada Granta сбил 16-летнего юношу, который шел по краю проезжей части в попутном направлении.

«В результате ДТП пешеход получил травмы», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает: двигаясь по обочинам дорог, необорудованных тротуарами, пешеход должен идти навстречу транспортному потоку. При движении в темное время суток на одежде пешехода должны быть световозвращающие элементы.

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