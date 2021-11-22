Профсоюз «Ижстали» отчитался о работе за пять лет

Фото: Сергей Грачев

На заводе «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») прошла отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации. В ее работе принял участие председатель федерации профсоюзов Удмуртской Республики Сергей Шерстобит.

В докладе о работе за 2016-2021 гг. председатель профсоюзного комитета «Ижсталь» Юрий Тюрин отметил, что в условиях пандемии основные усилия профсоюза были направлены на сохранение комплекса льгот и гарантий для работников, на обеспечение мер, препятствующих распространению заболевания и созданию коллективного иммунитета у персонала «Ижстали». Несмотря на влияние ситуации с коронавирусом на производство, все льготы для работников были сохранены.

Также среди приоритетных направлений работы профкома – соблюдение условий коллективного договора, контроль в области охраны труда и промбезопасности, оздоровление работников, организация культурной и спортивной жизни заводчан.

Председатель федерации профсоюзов Удмуртской Республики Сергей Шерстобит отметил активное участие профкома завода во всех инициативах и мероприятиях республиканских профсоюзов. Конструктивное взаимодействие администрации и профсоюзного комитета «Ижстали» может служить примером эффективного социального партнерства для других предприятий и организаций. Он вручил заводу диплом за 2 место в республиканском конкурсе «Лучший коллективный договор 2020 года» среди организаций численностью свыше 1000 человек.

Участники конференции признали работу профсоюзного комитета «Ижсталь» за 2016-2021 гг. удовлетворительной. Избрали новый состав профсоюзного комитата и нового председателя первичной профсоюзной организации – Дмитрия Ежова, который за 35 лет работы на заводе прошел путь от подручного сталевара до заместителя начальника цеха ремонта металлургических печей, отмечен званиями «Почетный металлург» и «Заслуженный работник ПАО «Ижсталь».

«Взаимоотношения администрации с профсоюзным комитетом строятся на принципах взаимоуважения. Нам удается находить компромиссные решения даже самых непростых вопросов. Для нас важно, чтобы коллектив завода чувствовал себя единым целым, был сплоченным и нацеленным на решение производственных задач», – прокомментировал управляющий директор ПАО «Ижсталь» Сергей Козеннов.

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