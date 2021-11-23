Жители Ижевска могут приобрести автомобили SKODA на специальных условиях

Фото: aspec-lider.ru

«АСПЭК-Лидер», официальный дилер ŠKODA в Удмуртии, предлагает привлекательные условия на покупку автомобилей этой марки:

- флагманский SUPERB позволит сэкономить до 117 000 рублей;

- выгода при покупке моделей SUV достигает до 115 100 рублей для KODIAQ и до 52 600 экономии для будущих владельцев KAROQ.

Кроме того, для всего модельного ряда действуют специальные условия при сдаче автомобилей в трейд-ин и утилизацию по программе ŠKODA Fast START 2021.

Участники программы ŠKODA Fast START 2021 могут воспользоваться привлекательными предложениями при покупке моделей ŠKODA RAPID (кроме Entry), OCTAVIA, SUPERB, KAROQ и KODIAQ и сэкономить 15 000 рублей при сдаче автомобилей в трейд-ин и утилизацию.

Отметим, что первый в Удмуртии официальный дилер марки ŠKODA – компания «АСПЭК-Лидер» работает с 2008 года и соответствует всем требованиям высокого уровня обслуживания.

В автосалоне «АСПЭК-Лидер» работают высокопрофессиональные консультанты, готовые помочь в выборе модели, предоставить исчерпывающую информацию о комплектации и технических характеристиках любого автомобиля. Менеджеры и технический персонал с большой ответственностью подходят к работе и регулярно проходят обучение, а также сертификацию по всем направлениям.

Основная задача «АСПЭК-Лидер» заключается в том, чтобы клиент был в высшей степени доволен!

Желаете узнать больше информации о моделях бренда ŠKODA? Приезжайте на тест-драйв или звоните по телефону: +7 (3412) 209-583.

Больше информации на сайте

Реклама