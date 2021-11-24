Переменная облачность и до -10°С ожидаются в Ижевске 24 ноября

24 ноября в Ижевске ожидается небольшой снег и переменная облачность Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 24 ноября синоптики обещают в городе немного снежную и прохладную погоду.

Сотрудники Удмуртского гидрометцентра сообщают о переменной облачности и небольшом снеге. Дневная температура поднимется до -10…-8°С. Скорость юго-западного ветра составит 5–10 м/с.

По данным сервиса «Яндекс Погода», сегодня небольшой снег в Ижевске будет идти целый день. Днем столбик термометра укажет на -10°С. Юго-западный ветер подует со скоростью 2,9 м/с.

Будьте аккуратны! На дорогах гололедица.

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