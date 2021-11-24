13-летняя жительница Ижевска поучаствовала в ТВ-шоу «Вундеркинды» на федеральном канале

Юная ижевчанка поучаствовала в ТВ-шоу «Вундеркинды» (16+)

Вчера, 23 ноября, на телеканале «Пятница!» вышел выпуск шоу «Вундеркинды» (16+), где звезды российского шоу-бизнеса пытаются угадать: каким талантом обладают 10 вундеркиндов. В съемках поучаствовала 13-летняя жительница Ижевска Арина Саяпова. Ее талант пытались отгадать певец и блогер Давид Манукян и певица Юлианна Караулова.

«Я мечтаю стать хорошим кинологом, как мои замечательные родители. У нас живет пять овчарок, одна дворняжка, один бордер-колли, один шелти и ягдтерьер», – рассказала Арина.

Из четырех вариантов звезды остановились на двух: «Исполняет песни Давы на гуслях» и «Самые длинные волосы России».

«Мне кажется, что это «Самые длинные волосы России», но с другой стороны она может исполнять песни на гуслях», – размышлял Давид Манукян.

Затем Арину попросили продемонстрировать ее талант.

На сцену вышли девушки в русских народных костюмах под «Калинку» и начали танцевать. Только на гуслях Арина не заиграла. Спустя несколько секунд девушки показали свои косы. Правильный ответ стал очевиден: у Арины Саяповой из Ижевска самые длинные волосы.

Длина волос Арины составляет 184 см. Фото: скриншот выпуска

«143 см в заплетенном виде. Арина попала в Книгу рекордов России как обладательница самых длинных волос в 12 лет. Их длина в распущенном виде составляет 184 см в распущенном виде. Это я плюс девять сантиметров», – пояснил ведущий шоу Роман Каграманов.

Арина поделилась, что моет голову один раз в неделю, а с прическами помогает мама. Юная ижевчанка принесла в команду вундеркиндов 10 000 рублей.

Так, вундеркинды выиграли 260 000 рублей. Они разделят деньги между собой поровну. Выигрыш звезд составил 40 000 рублей. Эту сумму перечислят в благотворительный фонд помощи детям и молодежи «Галчонок».

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