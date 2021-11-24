Более 260 тысяч жителей Удмуртии поставили прививку от гриппа

Также за счет федерального бюджета от гриппа вакцинировали 45 566 взрослых жителей Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На 22 ноября 2021 года прививку от гриппа поставили 260 478 жителей Удмуртии. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

За счет федерального бюджета привили 213 201 ребенка и 1 712 беременных женщин. Числа составляют 88% и 85,6% от плана соответственно. Также за счет федерального бюджета от гриппа вакцинировали 45 566 взрослых жителей Удмуртии.

В Управлении напоминают, что в плановом порядке бесплатная вакцинация предусмотрена для:

- детей с 6 месяцев;

- учащихся 1–11 классов;

- обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;

- взрослых, работающих по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);

- беременных женщин;

- взрослых старше 60 лет;

- лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- лиц с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

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