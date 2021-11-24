ПСБ признан лучшим ипотечным банком на рынке первичного жилья

Фото: Амир Закиров

ПСБ стал победителем среди российских банков в номинации «Лучшие условия ипотеки на первичном рынке» по версии Frank Mortgage Award – 2021.

Наиболее комфортные условия доступны по «Госпрограмме-2020» и «Семейной ипотеке». Также клиенты банка могут воспользоваться ипотекой при покупке квартир в рамках совместных программ с застройщиками.

«В этом году сотни тысяч российских семей приобрели собственное жилье на максимально доступных условиях от нашего банка, и мы рады признанию ипотечных программ ПСБ на первичном рынке лучшими по версии авторитетной российской консалтинговой компании Frank RG. Наш банк предлагает клиентам привлекательные условия кредитования как по уровню ставок, так и по неценовым параметрам – цифровой инфраструктуре для удобного и безопасного оформления кредитов. Мы провели масштабную работу, чтобы сделать условия по ипотеке еще более доступными, – специальные программы с застройщиками позволяют получить кредит на покупку жилья на максимально привлекательных условиях», – говорит руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

Информация от партнера.

ПAO «Промсвязьбанк»