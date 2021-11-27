Оборудование, позволяющее определить, какие наркотики употреблял человек, поступило в Удмуртию

Возможно, уже в следующем году для получения водительских прав будет необходим тест на 10 видов наркотиков Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

Новый газовый хроматограф с масс-селективным детектором появился в Республиканском наркологическом диспансере Удмуртии. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, это оборудование позволяет врачам определить не только, употреблял ли пациент наркотические вещества, но и узнать, какие именно.

Стоимость аппарата составила 6,9 млн рублей, его закупили благодаря республиканской целевой бюджетной субсидии.

В наркологической службе Удмуртии это уже второй хроматограф. С его приобретением сроки проведения химико-токсикологических исследований значительно сократятся, а возможности лаборатории расширятся.

В настоящее время при помощи нового оборудования проводится до 15 исследований в день, но в ближайшее время эта цифра может возрасти. В России обсуждают новые правила, согласно которым для получения водительских прав будет необходим тест на 10 видов наркотиков. Они могут вступить в силу уже в следующем году.

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