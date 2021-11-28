Гороскоп на 29 ноября 2021 года: Весы получат подарок, а Водолеи испытают страсть

Гороскоп на 29 ноября Фото: Амир Закиров

ОВЕН

Овнов ждет расставание со второй половинкой. Но, возможно, это к лучшему. А одинокие овны могут получить печальное известие, касающееся семьи.

ТЕЛЕЦ

Отличный день, чтобы заняться спортом. Отложите все дела и отправьтесь на пробежку или в бассейн — это поможет вам привести в порядок мысли.

БЛИЗНЕЦЫ

Ничего особенного сегодня не случится, но, несмотря на это, вы испытаете внезапную радость. Позитивный настрой не покинет вас весь день.

РАК

Ракам придется заполнять множество документов и отчетов. Будьте внимательны, чтобы не пришлось переделывать.

ЛЕВ

Львам напомнят о себе старые болезни, которые вы, казалось бы, давно вылечили.

ДЕВА

Девам стоит побаловать себя и потратить деньги на безделушки. Даже если денег до зарплаты осталось немного — не отказывайте себе в удовольствии.

ВЕСЫ

Кто-то решит сегодня порадовать вас внезапным подарком: украшениями, походом в ресторан или просто деньгами. Будьте готовы принять сюрприз.

СКОРПИОН

Ваши идеи сегодня не вызывают восторга у окружающих. Ваши гениальные мысли лучше преберечь на другой день.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы испытают приступ ностальгии. Отличный день, чтобы пересмотреть старые фотографии или посетить любимые места прежних лет.

КОЗЕРОГ

Козероги узнают, что их долгое время обманывали и что они доверились не тому человеку. Покажется, что в вашей жизни началась черная полоса. Но вам только кажется.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи испытают внезапный прилив страсти, который перерастет в бурный секс.

РЫБЫ

У рыб сложится впечатление, что они нужны всем: вас будут мучить важными и глупыми вопросами все подряд — начальство, близкие, коллеги. В то же время это говорит о том, как вы незаменимы.