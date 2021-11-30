30 ноября в Ижевске прогнозируют мокрый снег, гололед и усиление ветра

Прогноз погоды для ижевчан Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Погода в последний день ноября будет непростой. Подробнее о прогнозе на вторник расскажет «Комсомолка».

Как сообщает удмуртский гидрометцентр, днем 30 ноября в Ижевске ожидаются сплошная облачность и продолжительные осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха составит около 0..+2°С. Ветер южный, 8-13 м/с, иногда с порывами до 18 м/с.

Ночью осадки продолжатся. На столбике термометра – около +1°С. Направление ветра не изменится, скорость снизится до 5 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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