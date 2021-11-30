48 постов для охраны новогодних елей от незаконной вырубки создали в Удмуртии

Пока фактов незаконной рубки новогодних елей не зафиксировано Фото: pixabay.com

Перед новогодними праздниками в Удмуртии усилили охрану хвойных насаждений, об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона на официальном сайте.

Сейчас на дорогах Удмуртии работают 48 постов, кроме того, организовано более 100 маршрутов для патрулирования – их общая протяженность составляет более 4 тыс. км. Рейды организованы силами госинспекторов федерального государственного лесного надзора и сотрудников республиканского МВД. Также новогодние деревья охраняются от незаконной вырубки при помощи фотоловушек и беспилотников.

Фактов рубки новогодних елей в Удмуртии пока не отмечалось, но уже удалось выявить четыре факта нелегальной вырубки лесных насаждений с ущербом 8,7 млн рублей.

Напомним, за незаконно срубленные новогодние ели для физических лиц предусмотрен штраф от 4 до 5 тыс. рублей. Ответственность для индивидуальных предпринимателей составляет от 40 до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 300 до 500 тыс. рублей.

Граждане, узнавшие о случаях нарушения лесного законодательства, могут обратиться в Единый пункт диспетчерского управления Минприроды Удмуртии по телефону 27-13-60.

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