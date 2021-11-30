Большая часть будущих врачей Удмуртии в 2022 году будет обучаться по целевому набору

Целевики обязаны не менее трех лет проработать в организации, которая их направила. Фото: pixabay.com

Основная часть студентов-медиков республики в 2022 году будет учиться по целевому набору, об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Квоты приема на целевое обучение в вузах утверждены правительством России. Согласно этому порядку абитуриенты-целевики изначально поступают в учебное заведение по тем направлениям, которые необходимы будущим работодателям – в данном случае, больницам. Они обучаются бесплатно, а после получения диплома обязаны не менее трех лет проработать в организации, которая их направила.

Подобным образом предполагается решить кадровую проблему в ряде медучреждений Удмуртии. Сообщается, что в 2022 году 75% мест по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», а также все места по дефицитным направлениям ординатуры будут целевыми.

Так, в Ижевской медакадемии по направлению «Лечебное дело» уже определено 251 целевое место, и 95 целевых мест выделено по направлению «Педиатрия». Также 17 целевых мест выделено в ординатуре по направлению «Анестезиология».

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