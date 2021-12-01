Шесть причин купить жилье в новостройке Ижевска, а не на вторичке

Фото: www.pexels.com

Покупая квартиру, мы первым делом задумываемся о том, где мы хотели бы жить, – в новом доме или во вторичке, где как минимум был уже один владелец. Приведем шесть причин покупать жилье именно в новостройке.

Экономия финансов

Крайне важный момент! Покупать квартиру в новостройке – как минимум выгодно, особенно на этапе котлована. За время строительства цена на квадратные метры может вырасти на 15–30 %! Так что их вполне можно сэкономить, а то и заработать на последующей продаже.

Даже если вы просто вкладываете средства и покупаете квартиру для сдачи в аренду, в новостройке она всегда пользуется большей популярностью, да и цены там выше, чем на вторичке.

Немного об ипотеке. Процентная ставка по новостройкам гораздо ниже, чем по вторичному жилью. К примеру, всем будущим новоселам жилого комплекса «Богатыри» застройщик предоставляет ипотеку всего под 3 % годовых, что практически в 3 раза ниже, чем на вторичке.

Нет проблем с инженерными системами

Коммуникации в новостройке – это большое преимущество, которое не могут не оценить те, кто проживает в старых домах. Вкладываться в ремонт инженерных коммуникаций придется не скоро!

В новостройках устанавливаются новые радиаторы с возможностью регулировки температуры теплоносителя, новые счетчики и другие продукты современных технологий, которые сделают жизнь комфортной и позволят экономить на коммунальных ресурсах.

Удобные планировки

Планировки в новостройках действительно более продуманные, чем в домах, построенных в прошлом веке. Компании-застройщики еще на этапе проектирования привлекают к работе не только архитекторов, но и психологов, которые дают советы по созданию максимально комфортного жилья.

Новостройки никак не назовешь типовыми, у каждого дома свое лицо и неповторимый облик. В некоторых квартирах есть, к примеру, гардеробные, второй санузел, панорамные окна и т.д.

Благоустройство

Новые жилые комплексы в обязательном порядке обустраиваются современными игровыми пространствами, спортивными площадками, зонами отдыха. А некоторые застройщики идут еще дальше и благоустраивают не только дворовую территорию, но и целый микрорайон.

К примеру, в ЖК «Богатыри», который застраивает компания «Развитие», есть пруд с прогулочной зоной; помимо существующей, будет построена новая школа, стадион, а еще поликлиника.

Можно обойтись без риелтора

Застройщик берет на себя полное сопровождение сделки, участие риелтора не требуется. Фото: www.pexels.com

Покупая квартиру в новостройке, можно значительно сэкономить на услугах риелтора. Специалисты фирмы-застройщика «Развитие» займутся всей кропотливой работой, связанной с оформлением необходимой документации, в том числе и по ипотеке. Причем сделают это бесплатно.

Новый дом – новая история

Далеко не все могут купить квартиру, где что-то напоминает о предыдущих хозяевах. Цвет и фактура обоев, потертые углы и даже запах. А ведь кто-то, да-да, случается и такое, чувствует чужую энергетику! В новом доме жизнь начинается с чистого листа.

Важен и юридический аспект. История права собственности квартиры в новостройке совершенно прозрачна. Опасаться подводных камней, с которыми можно столкнуться при покупке вторичного жилья, точно не стоит.

Квартира в новостройке – жизнь с чистого листа, без чужой истории Фото: www.pexels.com

Некоторые будущие новоселы выбирают вторичку только потому, что в нее можно заехать, не выплачивая одновременно ипотеку и аренду квартиры. Но! Благодаря тому, что, к примеру, в ЖК «Богатыри» жилье средней этажности (5, 7 и 9 этажей, а не 15–18, как в городе), застройщик возводит их быстрее, соответственно, новоселы быстрее получают ключи. В прошлом году компания «Развитие» заняла 2-е место по скорости строительства среди застройщиков Удмуртии на основании сайта ЕРЗ. Пятиэтажный дом они возвели всего за 300 дней, и это без потери качества строительства жилья!

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