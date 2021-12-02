«Это только мое тело»: бренд белья из Ижевска создал коллекцию для проекта «Пацанки»

В новую коллекцию, которая появилась на свет за два месяца, вошли боди, бралетт, боксеры, велосипедки в цвете «нюд».Фото: advertology.ru

Ижевский бренд нижнего белья Yoyuu (Ёю) запустил в продажу коллекцию-коллаборацию с проектом «Пацанки» (16+) на телеканале «Пятница». Идея – поддержать всех девушек быть смелыми, не бояться своей индивидуальности, громко говорить о себе. А еще напомнить, что вес, шрамы, растяжки, тату и другие особенности – это часть биографии каждой из нас, повод для уважения и гордости за себя.

Фото: advertology.ru

«Команда телеканала сама выбрала нас для создания такого мерча, – рассказывают Олеся Тоцкая и Екатерина Яндовская, основательницы бренда Yoyuu. – Мы никогда ранее не печатали на хлопке. И думали, что у нас недостаточно мощностей для такого заказа».

Фото: advertology.ru

Но все же телеканал «Пятница» решил попробовать: были изготовлены тестовые образцы белья с уникальными принтами – личными татуировками участниц проекта.

Фото: yoyuu.ru

«Дизайны, которые наносились на трикотаж, телеканал сам нам предоставил. Изготовили образцы, им понравилось! Мы несколько раз отправляли изделия для съемок. Девчонкам из проекта понравилось, кое-что они оставили себе», – признаются создательницы.

Фото: yoyuu.ru

В итоге в новую коллекцию, которая появилась на свет за два месяца, вошли боди, бралетт, боксеры, велосипедки в цвете «нюд».

Фото: yoyuu.ru

«Над этим проектом мы работали всей командой: кроили вместе, отправляли на производство, следили за качеством, перешивали, старались соблюдать сроки. Все были вовлечены в процесс, даже те, кто не имел никакого отношения к разработкам».

Фото: yoyuu.ru

«Пацанки» – это проект, в котором девушки с непростыми судьбами пытаются избавиться от зависимостей и изменить свою жизнь.

Фото: advertology.ru

«Участницы проекта – это обычные девчонки из разных семей, со своими проблемами, сложностями и историями. Все разные, непохожие, но они хотят быть заметными и услышанными, они имеют право быть. Это волнительный для нас опыт. Мы – бренд из небольшого российского города и знаем, как тяжело быть девочкой с неформальными взглядами и внешним видом, особенно в глубинке. Нам приятно сотрудничать с проектом, который помогает девушкам во взрослении, принятии себя, помогает им стать счастливее и увереннее», – заключают девушки.

СПРАВКА КП

Бренд Yoyuu родился в сентябре 2018 года. В основе – удобное белье и базовая одежда из хлопкового трикотажа в широкой размерной сетке от XXS до 4XL, а также трусы для менструации, которые можно носить без прокладки.

Yoyuu – это японское слово, которое передает «ощущение готовности, способность принять все, что нас ждет, момент, когда можно передохнуть, спокойствие, равновесие и внутреннюю уверенность».

Новую коллекцию можно посмотреть на сайте yoyuu.ru.