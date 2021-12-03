23-летний водитель иномарки сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе в Ижевске

Водитель не увидел ребенка на перекрестке Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

8-летний мальчик пострадал в Ижевске в результате ДТП, об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

1 декабря около 16:20 ребенок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу напротив дома № 83 по улице 7-я Подлесная. 23-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» при повороте налево совершил на маленького пешехода наезд.

Мальчик получил травмы. Сотрудники полиции проводят расследование.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает водителям о необходимости уступать дорогу пешеходам при повороте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- По информации об истязании детей в Як-Бодьинском районе Удмуртии возбуждено уголовное дело

- Ранее судимого бомжа подозревают в краже имущества прихожан собора в Ижевске