13 автомобилей скорой помощи и 12 санитарных машин поступили в Удмуртию

В следующем году поставки машин продолжатся Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии, Эдуард Карипов

В Удмуртии произошло новое пополнение медицинского автопарка. Как сообщает пресс-служба республиканского Минздрава, в регион поступили 13 автомобилей скорой помощи, а также 12 машин санитарного транспорта.

Большая часть автомобилей отправились в районные больницы, так, оборудованные на базе автомобиля «УАЗ» современные машины скорой помощи теперь появятся в Воткинской, Балезинской, Дебесской, Кезской, Красногорской, Селтинской, Шарканской и Ярской больницах. В Ижевске остаются пять новых «скорых».

Санитарный транспорт поступил по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», он распределен между Алнашской, Балезинской, Игринской, Камбарской, Красногорской, Малопургинской, Можгинской, Юкаменской, Якшур-Бодьинской и Ярской районными больницами. Также санитарный транспорт направлен в Сарапульскую городскую больницу.

«За последнее время автопарк учреждений здравоохранения Удмуртии значительно обновился. Только в 2021 году мы уже получили 123 машин санитарного транспорта и 20 автомобилей скорой помощи, оборудованных по самым современным требованиям. Эти машины очень помогают медицинским работникам в их труде, помогают вовремя успевать к своим пациентам», – прокомментировала замминистра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко.

В следующем году больницы Удмуртии ожидают поступления еще более 100 новых санитарных машин. Заявка на поставку новых автомобилей скорой помощи также сформирована.

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