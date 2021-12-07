Как принципы бережливого производства повлияли на работу удмуртского предприятия «Орион»

Фото: РЦК УР

После того как год назад удмуртское предприятие «Орион» подписало соглашение с правительством республики о вступлении в национальный проект «Производительность труда», регион получил еще одно перспективное конкурентоспособное предприятие. Сейчас «Орион» является одним из крупнейших производителей фанеры, гнутоклееных деталей и пиломатериалов в стране. Руководители предприятия впервые рассказали о том, что изменилось с момента вступления в проект, и как изменился рабочий процесс.

Фото: РЦК УР

Изменения за полгода

Кроме предприятий из Удмуртии, в проект включены еще 3 тысячи компаний из 71 региона страны. В рамках адресной поддержки под руководством министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики сотрудники предприятия обучаются современным управленческим навыкам бережливого производства и исследуют, каким образом повышать эффективность своего труда. «Орион» к реализации мероприятий нацпроекта приступили шесть месяцев назад совместно с экспертами Регионального центра компетенций Удмуртской Республики (РЦК). Но уже сейчас руководство отмечает повышение производительности труда и рост объемов выпускаемой продукции.

«Когда ты находишься в процессе работы, то можешь не замечать недостатков своего производства», – рассказал директор ООО «Орион» Александр Штумф. – «После того как все недочеты мы учли, производительность выросла в среднем на 30%. А по объему изготовления гнутоклееных деталей мы сейчас вообще входим в пятерку лучших по России».

Продукцию предприятия закупают многие российские города, а также Египет, Италия, Прибалтика. В скором времени планируется сотрудничество с США.

За полгода «Орион» сократил время производственного цикла гнутоклееных деталей на 36 %, уменьшил количество незавершенного производства на 13 %, а объем увеличился с 750 до 950 кубических метров в месяц.

Количество таких предприятий растет

Успехи предприятия успели оценить и в министерстве промышленности и торговли республики. Как считает министр Виктор Лашкарев, «Орион» вполне может стать одним из ярких предприятий этого года.

«Та человеческая непосредственность и увлеченность сотрудников, которую мы видим на этом предприятии, вызывает восхищение. Люди живут и болеют своим производством. Думаю, это будет одно из ярких предприятий этого года, которые мы будем показывать, в том числе и на федеральном уровне», – отметил Лашкарев.

Фото: РЦК УР

Также, по его словам, Удмуртия уже сейчас увеличивает число предприятий, которые получат подобную поддержку в рамках нацпроекта до конца 2024 года.

Вместе с тем, предприятие столкнулось и с некоторыми трудностями. Важным оказалось не только реорганизовать производственный процесс и устранить простои оборудования, но и убедить сотрудников в необходимости таких изменений.

Фото: РЦК УР

«Труднее всего в таких проектах – работа с возражениями», – пояснил эксперт по оптимизации потока РЦК Иван Капустин. – «Приходится на живых примерах объяснять и показывать сотрудникам необходимость нововведений. И когда человек понимает, что даже от банального изменения его рабочего места усталость к концу рабочего дня гораздо меньше, он уже на нововведения смотрит положительно. Тогда люди уже сами начинают предлагать варианты, которые способствуют улучшению их условий труда, повышают безопасность и выработку».

Следующие 2,5 года предприятие намерено открыть несколько проектов для дальнейшего повышения эффективности работы оборудования и обеспечить бесперебойные поставки сырья.