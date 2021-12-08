Жители Удмуртии могут купить гигабайты и SMS на крупном маркетплейсе

Tele2 вновь вышла за рамки телекома. В сотрудничестве с крупнейшим маркетплейсом оператор делает фокус на создании уникальных предложений, которые не имеют аналогов на рынке мобильной связи.

Ozon стал первой онлайн-платформой, внедрившей возможность покупать гигабайты и SMS как отдельную услугу. Абоненты Tele2 могут приобрести пакеты мобильного интернета объемом от 1 Гб до 1 Тб, а также SMS-пакеты – от 50 до 1000 сообщений, при этом клиенты маркетплейса значительно экономят.

Срок действия интернет-пакетов составляет 30 или 90 дней, в зависимости от их объема, SMS-пакетов – 30 дней. Чтобы купить дополнительный трафик, клиенту нужно зайти на сайт или в приложение Ozon, набрать в поиске «Пакет Tele2», выбрать нужный объем услуг и оплатить покупку. После этого ему придет промокод для активации в личном кабинете (через пункт меню «Промокоды» в «Настройках»).

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Покупатели уже привыкли к тому, что в ассортименте маркетплейсов есть предложения от операторов связи: на площадке можно приобрести SIM-карту и подключить новый тариф. Мы решили пойти дальше и первыми на рынке предложили клиентам маркетплейса гигабайты и SMS».

Сергей Петушков, директор проекта «Услуги Ozon»:

«Мы рады стать первым маркетплейсом, на котором среди миллионов товаров теперь доступны для покупки гигабайты и SMS-сообщения мобильного оператора. Благодаря совместному проекту Ozon сможет закрыть потребность наших покупателей в непрерывной мобильной связи. Абонентам Tele2 теперь станет удобно совмещать онлайн-покупки с пополнением баланса мобильного счета».

Подробные условия – на сайте ozon.ru. Количество пакетов ограничено.

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