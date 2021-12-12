За последние сутки 184 человека в Удмуртии заболело коронавирусом

Количество заболевших постепенно снижается. Фото: pexels.com

За последние сутки коронавирусной инфекцией заразилось 184 жителя Удмуртии. 41 из заболевших – дети. Данные статистики приводит оперштаб Удмуртии

136 человек победили болезнь и выздоровели. К сожалению, 5 человек скончались. В их числе женщины 62, 59, 71, 83 лет и 66-летний мужчина.

Всего 656 116 человек вакцинировались. 477 495 из них привились уже вторым компонентом, а 113 294 человека получили однокомпонентную вакцину Спутник Лайт.

С начала пандемии 77 420 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 64 968 человек выздоровели, а 3 317 скончались.

На сегодняшний день 8 074 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 351 средней степени тяжести, 150 в тяжелом состоянии.

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