Филипп Киркоров открыл фабрику по производству зефира в Ижевске

Певец Филипп Киркоров открыл фабрику в Ижевске. Фото: архив КП

На ежегодном музыкальном фестивале «Песня года» Филипп Бедросович появился в красном, расшитом блестками, костюме. А в руках он нес букет из сладостей. Об этом сообщает Lifestars.ru.

«Я открыл маленькую фабрику в Ижевске, где производят вкуснейшие, в виде цветов, зефирки», – похвастался перед журналистами король российской эстрады.

Филипп рассказал, что построил его на свои средства в столице Удмуртии. Журналистам и гостям премии выпала возможность первыми попробовать авторские сладости. Также он добавил, что зефир производится по рецепту его бабушки.

Где находится сама фабрика и какие сладости там можно купить, Киркоров не уточнил.

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