Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова посетила Мексику и провела мастер-классы

Олимпийская чемпионка из Ижевска посетила Мексику. Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой (azagitova)

Алина Загитова побывала в «Городе богов» в Мексике. На своей странице в «Инстаграм» она выложила фотографию с Пирамиды Солнца в Теотиуакане.

Фотография была сделана на ступеньках древней постройки. А причиной визита стало проведение мастер-классов для мексиканских фигуристов, которые состоялись в конце ноября.

«Делюсь с вами долгожданными кадрами из Мексики. Прогулка по загадочному Теотиукану, мастер-классы с юными фигуристами и душевные разговоры после тренировок – всё это подарило мне огромный заряд энергии! Из-за насыщенного графика у меня не всегда вовремя получается делиться с вами происходящими событиями», – делится девушка у себя в «Инстаграм».

Помимо этого, болельщики из Мексики, которые побывали на мастер-классе спортсменки, благодарили ее за приверженность своему делу. Подробнее почитать можно в «Инстаграм» официальной фанатской группы Алины Загитовой.

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