Житель Удмуртии изнасиловал женщину, возвращавшуюся с работы

Преступление произошло под покровом ночи Фото: Амир Закиров

Преступление произошло 26 сентября в г. Можге, сообщает следственное управление по Удмуртии. 47-летний рецидивист, осужденный раннее по похожим статьям, напал на 39-летнюю женщину, возвращавшуюся с работы в 2 часа ночи. Преступник схватил женщину за шею и надругался над ней, затащив в кусты. Параллельно он угрожал ей убийством.

Уголовное дело с обвинительным заключением направленно в суд. За совершенное злодеяние ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Увинском же районе девушке удалось спастись от насильника.

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