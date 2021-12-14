Торговец наркотиками задержан в Ижевске

Теперь дилеру грозит срок, равняющийся его прожитой жизни Фото: Архив «КП» в Ижевске

20-летний закладчик наркотиков задержан в Октябрьском районе в Ижевске, сообщает УМВД России по г. Ижевску. В ходе осмотра у него были обнаружены 20 свертков запрещенного вещества «мефедрон». Выяснилось, что наркотические вещества подозреваемый приобретал через интернет. В ходе обысков у него дома также были обнаружены похожие вещества, электронные весы и упаковочный материал.

Против него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст. 228 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Пока что подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

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