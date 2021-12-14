«Ижсталь» увеличила реализацию по итогам 11 месяцев

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») за 11 месяцев текущего года реализовал 342 тыс. тонн металлопродукции, что на 5 % больше, чем годом ранее.

Отгрузка горячекатаного проката выросла на 5 %, калиброванного проката – на 6 %, стальных фасонных профилей высокой точности – на 75 %, стали со специальной отделкой поверхности – на 160 %.

Увеличилась выплавка конструкционных марок стали без никеля и с никелем на 16 % и 31 % соответственно, нержавеющих с никелем – на 13 %, быстрорежущих – на 12 %, электротехнических – на 18 %. Наибольший рост показала выплавка углеродистых и легированных инструментальных марок стали: на 25 % и 42 % соответственно.

В сравнении с ноябрем 2020 года на 10 % увеличилась реализация калиброванного проката, на 83 % – стальных фасонных профилей высокой точности, на 117 % – стали со специальной отделкой поверхности. Реализация горячекатаного проката осталась на уровне аналогичного периода прошлого года.

Информация от партнера