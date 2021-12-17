Жители Ижевска получат скидку на обслуживание автомобилей с пробегом

Фото: mitsubishi-motors.ru
В честь 30-летия своего бренда Mitsubishi (Митсубиши) предлагает жителям Удмуртии уникальную сервисную «Программу 3+» со специальными праздничными условиями по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.
Компания «Гарант-Моторс» - дилерский центр Mitsubishi (Митсубиши) - предоставляет скидку до 30% на оригинальные запчасти (гарантия 2 года) и смазочные материалы, а также на работу по их замене. Кроме этого, специальные условия действуют и на кузовной ремонт.
На сервисное обслуживание машин в возрасте от 30 до 36 месяцев действует скидка до 15%; от 37 до 72 месяцев - 20%; более 72 месяцев - 30%.
Обо всех действующих условиях можно узнать на официальной странице «Программы 3+».
Отметим, что центр сервисного обслуживания «Гарант-Моторс» выполняет профессиональный ремонт любой сложности более 100 моделей авто (европейских, американских, корейских, японских и отечественных производителей) с 2008 года.
В настоящее время действует несколько выгодных предложений, связанных с обслуживанием автомобилей:
- комплексная диагностика автомобиля - всего 2600 рублей;
- устранение неисправностей тормозной системы - от 700 рублей;
- до конца 2021 года скидка 50% на замену лобового стекла;
- круглосуточная техническая помощь, в рамках которой осуществляется выездная
- техническая поддержка для всех клиентов компании в любое время дня и ночи;
- техосмотр автомобиля - 420 рублей;
- на автозапчасти действует скидка до 20%;
- сервисные работы в «Гарант-Моторс» проводятся по специальным ценам и с рассрочкой под 0%.
Получить бесплатную консультацию мастеров сервисного центра «Гарант-Моторс» можно:
- на официальном сайте garant-mitsubishi.ru
- по телефону: +7 (3412) 20-90-25
- в сервисном центре по адресу: ул. Карла Маркса, 55а.
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Акции действуют до 31.12.21.
Рассрочка предоставляется ООО «Гарант-Моторс»