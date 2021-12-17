Жители Ижевска получат скидку на обслуживание автомобилей с пробегом

Фото: mitsubishi-motors.ru

В честь 30-летия своего бренда Mitsubishi (Митсубиши) предлагает жителям Удмуртии уникальную сервисную «Программу 3+» со специальными праздничными условиями по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.

Компания «Гарант-Моторс» - дилерский центр Mitsubishi (Митсубиши) - предоставляет скидку до 30% на оригинальные запчасти (гарантия 2 года) и смазочные материалы, а также на работу по их замене. Кроме этого, специальные условия действуют и на кузовной ремонт.

На сервисное обслуживание машин в возрасте от 30 до 36 месяцев действует скидка до 15%; от 37 до 72 месяцев - 20%; более 72 месяцев - 30%.

Обо всех действующих условиях можно узнать на официальной странице «Программы 3+».

Отметим, что центр сервисного обслуживания «Гарант-Моторс» выполняет профессиональный ремонт любой сложности более 100 моделей авто (европейских, американских, корейских, японских и отечественных производителей) с 2008 года.

В настоящее время действует несколько выгодных предложений, связанных с обслуживанием автомобилей:

- комплексная диагностика автомобиля - всего 2600 рублей;

- устранение неисправностей тормозной системы - от 700 рублей;

- до конца 2021 года скидка 50% на замену лобового стекла;

- круглосуточная техническая помощь, в рамках которой осуществляется выездная

- техническая поддержка для всех клиентов компании в любое время дня и ночи;

- техосмотр автомобиля - 420 рублей;

- на автозапчасти действует скидка до 20%;

- сервисные работы в «Гарант-Моторс» проводятся по специальным ценам и с рассрочкой под 0%.

Получить бесплатную консультацию мастеров сервисного центра «Гарант-Моторс» можно:

- на официальном сайте garant-mitsubishi.ru

- по телефону: +7 (3412) 20-90-25

- в сервисном центре по адресу: ул. Карла Маркса, 55а.

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Акции действуют до 31.12.21.

Рассрочка предоставляется ООО «Гарант-Моторс»