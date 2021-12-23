Житель Удмуртии подозревается в незаконной вырубке елок

Слова детской песни стали пророческими: «Срубил он нашу елочку под самый корешок» Фото: Алена Селезнева

35-летний житель Воткинского района подозревается в незаконной вырубке елок, сообщает МВД Удмуртии.

Мужчина срубил всего лишь 2 ели, а ущерб от этого составил 83 тысячи рублей.

Срубал деревья он не ради создания новогодней атмосферы у себя дома, а для более тривиальных целей – ради дров.

Против него возбужденно уголовное дело по статье 260 УК РФ – «незаконная рубка лесных насаждений». На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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