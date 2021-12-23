Тимирязевская лесополоса, которая могла быть уничтожена, вернется в состав городских лесов Ижевска

Экосистема Тимирязевского леса будет сохранена
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Лесополоса, через которую хотели проложить дорогу, сохранится. Администрация Ижевска сообщает, что изменения в лесоустроительные документы будут внесены в следующем году.
Напомним, что Генпланом и Правилами землепользования и застройки города было принято решение продлить улицу Репина до улицы 10 лет Октября. Власти Ижевска отказались от строительства дороги Репина – 10 лет Октября в конце октября. Данное постановление опубликовано на сайте города.
Сейчас же, с жителями микрорайона Культбаза введется обсуждение об организации второй полосы для движения по ул. Серова от ул.10 лет Октября до ул. Тимирязева. Реализация проекта возможно начнется в 2023 году.
Также, планируется приступить к проектированию продления улицы Грибоедова до переулка Северного и расширение улицы С. Ковалевской.
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