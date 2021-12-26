Семь человек скончались от коронавируса в Удмуртии 26 декабря

Рассказываем о заболеваемости в Удмуртии за минувшие сутки Фото: Амир Закиров

По состоянию на утро 26 декабря в Удмуртии зафиксировано 82 новых случаев коронавирусной инфекции, об этом сообщает региональный оперштаб на официальной странице «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 47 ижевчан и шести жителей Сюмсинского района. По четыре новых случая в Глазове и Завьяловском районе. В Сарапуле и Увинском районе по три заболевших, в Алнашском, Балезинском, Малопургинском и Якшур-Бодьинском районах – по два, в Вавожском, Воткинском, Сарапульском, Селтинском и Юкаменском районах, а также в Воткинске и Можге – по одному случаю.

Среди заболевших 13 детей и 13 человек старше 65 лет.

125 человек выздоровели.

К сожалению, семеро пациентов скончались – это две женщины возрастом 46 и 77 лет и пятеро мужчин 52, 59, 60, 68 и 73 лет.

Всего на 26 декабря в Удмуртии зарегистрировали 78 752 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Из этого числа 67 283 человека выздоровели и 3 400 скончались. В настоящее время 8 262 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 263 – в состоянии средней степени тяжести и 104 – в тяжелом состоянии.

Против коронавируса привиты 668 462 жителя Удмуртии, 509 012 человек уже получили второй компонент вакцины. 115 329 жителям введена однокомпонентная вакцина Спутник Лайт.

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