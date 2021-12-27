Во время ночного пожара на улице Достоевского в Сарапуле погибли люди

В результате пожара погибли жители Удмуртии. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Ночное возгорание произошло в одном из деревянных домов Сарапула на улице Достоевского, об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии на официальной странице «ВКонтакте».

Сообщение о пожаре поступило 27 декабря в 01:51. Дом горел открытым пламенем. Локализовать пожар на площади 50 кв. м удалось только к 02:17, а полностью потушить – к 4:00.

На данный момент известно о погибших, но их количество не уточняется. Сейчас устанавливаются обстоятельство произошедшего, на месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и представители Следственного управления СКР по Удмуртии.

В тушении пожара участвовали 36 человек и 12 единиц техники.

МЧС по Удмуртии напоминает гражданам о необходимости соблюдать пожарную безопасность и рекомендует установить дома автономный дымовой пожарный извещатель.

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