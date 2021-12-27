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Происшествия27 декабря 2021 12:47

СК начал проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии

Перед потерей связи командир вертолета сообщил о нештатной ситуации
Дмитрий Коренев
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Фото: canva.com

Фото: canva.com

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России начали проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 в Увинском районе Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительной информации около 14:00 (по мск) 27 декабря вертолет МИ-2 совершил жесткую посадку вблизи Ижевска. Вертолет, принадлежащий Казанскому авиапредприятию, вылетел в 12:00 (по мск) с аэродрома города Ижевск и совершал облет нефтепровода. На борту находилось два человека», - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед потерей связи командир вертолета сообщил о нештатной ситуации.

Следователи выехали на место происшествия, проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.