Пилот упавшего в Удмуртии вертолета Ми-2 выходит на связь со спасателями

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В поисках вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Увинском районе Удмуртии, принимают участие 60 человек и 20 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Удмуртии.

«К поиску места аварийной посадки вертолета следует наземная группировка МЧС России на технике повышенной проходимости, в том числе 2 снегохода. Из Перми вылетел ПСВС МИ-8 с парашютно-десантной группой, ФКУ «УРАЛЬСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», Росавиации. «Кроме того, к поисковым мероприятиям привлечены беспилотные авиационные системы МЧС», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пилот выходит на связь.