Из-за ДТП в поселке Балезино в Удмуртии произошло отключение теплоснабжения

Грузовик повредил теплотрассу. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

В ночь на 29 декабря без теплоснабжения остались жилые дома и образовательные организации поселка Балезино, об этом сообщает администрация Балезинского района Удмуртии на официальной странице «ВКонтакте».

Разрушение воздушной теплотрассы произошло в результате ДТП на улице Первомайской возле дома №18. Без тепла остались многоквартирные дома №1 и №25, расположенные на этой улице, дом №8 по улице Лермонтова, дом №12 по улице Сибирской, школа №5 и детский сад «Италмас», а так же частные дома по улице Первомайской, Почтовой, Набережной, и Сибирской.

В настоящее время проезд по улице Первомайской закрыт.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии, информация об аварии поступила в 2:30: произошел наезд грузового автомобиля на теплотрассу.

Коммунальные службы проводят срочные работы по восстановлению теплоснабжения. В ликвидации ЧП задействованы силы и средства Балезинского районного звена УТП РСЧС – это 31 человек, 12 единиц техники, в том числе семь человек и две единицы техники от МЧС России.

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