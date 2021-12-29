Ранее судимый житель Ижевска продал две чужие иномарки, обманув их владельцев

Под видом покупателя ижевчанин выманивал у доверчивых автомобилистов их транспортные средства. Фото: pixabay.com

47-летнего неработающего, ранее судимого жителя Ижевска задержали по подозрению в мошенничестве при покупке транспортных средств, об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Как гласит версия следствия, подозреваемый находил объявления о продаже автомобилей, через Интернет и договаривался с владельцами о встрече. Затем он приезжал на осмотр и убеждал передать ему транспортное средство, обещая внести оплату чуть позже. После этого злоумышленник переставал выходить с потерпевшими на связь, а машины продавал в другом регионе. Вырученные деньги мужчина тратил на личные нужды.

Полиция установила причастность данного подозреваемого к хищению двух иномарок: одна стоила 900 тыс. рублей, вторая – 650 тыс. рублей. Возбуждены уголовные дела по факту мошенничества. Если вину ижевчанина докажут, ему грозит до шести лет лишения свободы.

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