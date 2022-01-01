Гороскоп на 2 января 2022 года: Близнецы потратятся, а Водолеи воспрянут духом

Что подготовили звезды на 2 января
Фото: Амир Закиров
ОВЕН
Отличный день, чтобы провести его со своей семьей.
ТЕЛЕЦ
Тельцам стоит заняться спортом: покатайтесь на коньках или на лыжах в лесу — ваш организм скажет «спасибо».
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам предстоит много трат — постарайтесь не остаться на мели.
РАК
Раки могут узнать об измене со стороны второй половинки. Постарайтесь отнестись к ситуации с достоинством.
ЛЕВ
Львам после тяжелого дня захочется расслабиться и отдохнуть. Главное, не увлекайтесь при этом алкоголем.
ДЕВА
У дев благоприятный день для помолвки. Либо ждите предложения руки и сердца, либо решайтесь на этот шаг уже наконец.
ВЕСЫ
Весы осознают, что влюбились, и будут мучиться от этого чувства весь день. Решить проблему со своими эмоциями можно, если просто поговорить с этим человеком.
СКОРПИОН
Скорпионов может ожидать признание в любви от человека, от которого они этого совсем не ждали.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцов может подкосить головная боль — держите лекарства при себе на всякий случай.
КОЗЕРОГ
К Козерогам могут заявиться нежданные гости — но вам это только в радость.
ВОДОЛЕЙ
Сегодня вы воспряните духом, оглянетесь и поймете, что жизнь прекрасна. Посвятите этот день себе: сходите отметить Новый год, почитайте книгу, посмотрите праздничные фильмы или просто полежите на диване.
РЫБЫ
Рыбам стоит прогуляться на свежем воздухе — это зарядит и поднимет настроение на весь день.