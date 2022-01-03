Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 3 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

Статистика коронавируса по городам и районам Удмуртии на 3 января
Фото: pixabay.com
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 3 января в республике выявлено 62 новых случая заболевания коронавирусом. 160 человек выздоровели, 3 пациента скончались, 97 – в тяжелом состоянии.
Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:
Ижевск — 37 348 (+35 по отношению к статистике за 2 января)
Алнашский район — 1 048 (+4)
Воткинск — 4 181 (+4)
Глазов — 3 424 (+3)
Игринский район — 2090 (+3)
Вавожский район — 737 (+3)
Юкаменский район — 635 (+2)
Завьяловский район — 2 828 (+1)
Увинский район — 2 737 (+2)
Шарканский район — 1 242 (+1)
Сюмсинский район — 1 010 (+1)
Малопургинский район — 920 (+1)
Якшур-Бодьинский район — 989 (+1)
Каракулинский район — 659 (+1)
Можга — 3 654
Сарапул — 2 778
Воткинский район — 1 362
Балезинский район — 1 286
Можгинский район — 1 090
Камбарский район — 843
Селтинский район — 759
Сарапульский район — 757
Кизнерский район — 709
Глазовский район — 627
Красногорский район — 622
Дебесский район — 533
Граховский район — 515
Киясовский район — 499
Ярский район — 498
Кезский район — 451