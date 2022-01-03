Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 3 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

Статистика коронавируса по городам и районам Удмуртии на 3 января Фото: pixabay.com

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 3 января в республике выявлено 62 новых случая заболевания коронавирусом. 160 человек выздоровели, 3 пациента скончались, 97 – в тяжелом состоянии.

Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:

Ижевск — 37 348 (+35 по отношению к статистике за 2 января)

Алнашский район — 1 048 (+4)

Воткинск — 4 181 (+4)

Глазов — 3 424 (+3)

Игринский район — 2090 (+3)

Вавожский район — 737 (+3)

Юкаменский район — 635 (+2)

Завьяловский район — 2 828 (+1)

Увинский район — 2 737 (+2)

Шарканский район — 1 242 (+1)

Сюмсинский район — 1 010 (+1)

Малопургинский район — 920 (+1)

Якшур-Бодьинский район — 989 (+1)

Каракулинский район — 659 (+1)

Можга — 3 654

Сарапул — 2 778

Воткинский район — 1 362

Балезинский район — 1 286

Можгинский район — 1 090

Камбарский район — 843

Селтинский район — 759

Сарапульский район — 757

Кизнерский район — 709

Глазовский район — 627

Красногорский район — 622

Дебесский район — 533

Граховский район — 515

Киясовский район — 499

Ярский район — 498

Кезский район — 451