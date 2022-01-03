Женщина скончалась в «скорой» после аварии в Удмуртии

К сожалению, пассажир «Митсубиси» погибла Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Сегодня, 3 января, около 10:00 на 30-м км дороги «Костино–Камбарка» недалеко от с. Мазунино Сарапульского района Удмуртии произошло ДТП. Как сообщили в 1 отделе УГИБДД республики, пассажир, столкнулись два автомобиля – «Рено Логан» и «Митсубиси».

По предварительным данным, водитель «Митсубиси», мужчина 1985 года рождения, выехал на встречную полосу и не учел погодные условия. Так он столкнулся с автомобилем «Рено Логан» под управлением мужчины 1977 года рождения.

Пассажир «Митсубиси», женщина 1987 года рождения скончалась при транспортировке в больницу. Девочка 2012 года также рождения получила травмы. Водитель «Рено Логана» не пострадал.

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