«Согрели друг друга улыбками»: 10 эмоциональных фото с выступления группы «Кружево» в Ижевске

Яркое выступление и народные песни порадовали ижевчан. Фото: Эдуард Карипов

В Ижевске продолжается новогодний фестиваль «Вместе теплее». 4 января изюминкой программы стало выступление на центральной площади фолк-группы «Кружево» из города Перми (16+).

Фото: Эдуард Карипов

Ижевчане и гости столицы Удмуртии смогли послушать русские народные песни в современной обработке и народные прибаутки. Исполняли их на сцене вокалистки группы – лауреаты Всероссийских и международных фестивалей. Песни сопровождались яркими и зажигательными танцами. Выступали певицы в костюмах ручной работы, выполненных в этическом стиле.

Фото: Эдуард Карипов

Ижевчане с радостью поделились эмоциями и впечатлениями.

Фото: Эдуард Карипов

«Было очень холодно, но очень душевно. Мы танцевали и пели больше часа. Спасибо семейной паре, которая угостила нас горячим чаем у сцены. Спасибо всем, кто пришёл в этот вечер согреться у сцены и согреть друг друга улыбками», – говорит Людмила.

Фото: Эдуард Карипов

А ижевчанка Екатерина рассказывает: «Такие народные и очень добрый выступления очень нужны. Было здорово и потанцевать и покататься на горках, выпить горячего чая и встретиться с друзьями, которым также не сиделось дома в -20. Спасибо девушкам-красавицам за это выступление».

Фото: Эдуард Карипов

Завершилась программа традиционным фейерверком.

Фото: Эдуард Карипов

Кстати, днем 4 января состоялись и другие запоминающиеся праздничные мероприятия. Так, на катке в Парке имени Кирова прошла необычная развлекательная программа «Варежковый тиндер». А в Летнем саду прошла игра «Снайпер в варежках».

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

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