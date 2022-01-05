«Согрели друг друга улыбками»: 10 эмоциональных фото с выступления группы «Кружево» в Ижевске

Яркое выступление и народные песни порадовали ижевчан. Фото: Эдуард Карипов
В Ижевске продолжается новогодний фестиваль «Вместе теплее». 4 января изюминкой программы стало выступление на центральной площади фолк-группы «Кружево» из города Перми (16+).
Фото: Эдуард Карипов
Ижевчане и гости столицы Удмуртии смогли послушать русские народные песни в современной обработке и народные прибаутки. Исполняли их на сцене вокалистки группы – лауреаты Всероссийских и международных фестивалей. Песни сопровождались яркими и зажигательными танцами. Выступали певицы в костюмах ручной работы, выполненных в этическом стиле.
Фото: Эдуард Карипов
Ижевчане с радостью поделились эмоциями и впечатлениями.
Фото: Эдуард Карипов
«Было очень холодно, но очень душевно. Мы танцевали и пели больше часа. Спасибо семейной паре, которая угостила нас горячим чаем у сцены. Спасибо всем, кто пришёл в этот вечер согреться у сцены и согреть друг друга улыбками», – говорит Людмила.
Фото: Эдуард Карипов
А ижевчанка Екатерина рассказывает: «Такие народные и очень добрый выступления очень нужны. Было здорово и потанцевать и покататься на горках, выпить горячего чая и встретиться с друзьями, которым также не сиделось дома в -20. Спасибо девушкам-красавицам за это выступление».
Фото: Эдуард Карипов
Завершилась программа традиционным фейерверком.
Фото: Эдуард Карипов
Кстати, днем 4 января состоялись и другие запоминающиеся праздничные мероприятия. Так, на катке в Парке имени Кирова прошла необычная развлекательная программа «Варежковый тиндер». А в Летнем саду прошла игра «Снайпер в варежках».
Фото: Эдуард Карипов
Фото: Эдуард Карипов
Фото: Эдуард Карипов
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Клава Кока зажгла на Центральной площади в Ижевске
- 300 человек приняло участие в Мандариновом забеге в Ижевске