4 жителя Удмуртии погибли в результате пожаров в первые числа нового года

Два жителя Удмуртии получили в огне травмы. Фото: pixabay.com

12 пожаров в жилом секторе Удмуртии произошло в течение двух первых дней нового года, об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Как отметил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Удмуртии Сергей Карабаев, возгорания имели место в частных и многоквартирных домах, а также в банях.

В результате возгораний два человека получили травмы и четверо погибли, причем, если сравнивать с прошлым годом, то в 2021 году за все новогодние каникулы погиб в огне всего один человек.

Самыми частыми причинами пожаров были нарушения правил пожарной безопасности при устройстве отопительных печей и неправильная эксплуатация электрооборудования. Непотушенная сигарета – также остается в списке распространенных причин. А вот пожаров от пиротехники зарегистрировано не было.

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