Небольшой снег и гололедица ожидаются в Ижевске 7 января

В столице Удмуртии ожидается небольшой снег. Фото: Сергей Грачев

Днем 7 января в Ижевске ожидается небольшой снег. Как сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии, температура воздуха составит -3,-5 °С.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, 5-10 м/с. На дорогах и тротуарах – снежный накат и гололедица.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит до 740 мм рт. ст. Магнитное поле спокойное.

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