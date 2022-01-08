Врачи дали советы, как обезопасить себя при катании на тюбингах

На голову следует надеть толстые шапки Фото: Архив «КП» в Ижевске

Врач-ортопед, травматолог кандидат медицинских наук Сергей Дедов и спортивный врач, травматолог Артём Катулин рассказали, какие травмы можно получить предаваясь этой зимней забаве. Их слова приводит RT.

Катание на тюбинге очень опасно, так как его очень сложно контролировать. Сергей Дедов считает, что менее травматичным будет катание на санках

«Обезопасить себя можно перчатками, плотной экипировкой, чтобы смягчить удар. Сгруппироваться при падении, не падать на вытянутые руки, потому что это чревато переломами», — говорит он про катание на тюбинге.

Также, врач призывает соблюдать меры предосторожности и кататься лишь там, где это разрешено.

Артем Катулин также говорит про то, что нужно уметь группироваться и правильно падать.

«Травмы получают на пустом месте. Ушибы, переломы двух костей предплечья в типичном месте и черепно-мозговые травмы», — рассказывает Катулин.

Чтобы минимизировать шансы получить серьезные травмы, врач рекомендует надевать меховые шапки и соблюдать технику безопасности, «чтобы здравый смысл преобладал над желанием получить удовольствие».

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