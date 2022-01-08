Диетологи предупредили об опасностях переедания в январские праздники

Тяжелую пищу лучше разнообразить овощами. Фото: pexels.com

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная и диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол рассказали, как уменьшить риски возможных отравлений в новогодние праздники. Их слова приводит RT.

Ирина Бережная говорит, что к своему рациону питания нужно подходить аккуратно, особенно в период праздников.

«Неумеренное употребление алкоголя с неправильными продуктами — это очень тяжело для организма, это всё продукты с большим количеством жиров. Салаты с майонезом, жирные продукты, запеченные в духовке, а если это ещё с большим количеством алкоголя и недостаточным количеством овощей — будет нагрузка на поджелудочную железу, и у людей, у которых есть ещё какие-то проблемы со здоровьем, с желудочно-кишечным трактом, вполне возможна плохая переносимость, боли в животе, вздутие, дискомфорт», — предупреждает Ирина.

Также, она добавляет, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к тяжелому отравлению, вплоть до попадания в больницу.

Марина Хорол дает совет не заготавливать еду вперед на несколько дней.

«Если мы не хотим отравиться, то не должен стоять на столе весь объём, лучше потихонечку добавлять из холодильника... Потому что, когда блюдо стоит на столе, появляются бактерии — патогенная флора. Спиртные напитки тоже не надо смешивать, это вызывает бурную реакцию поджелудочной железы», — говорит она.

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