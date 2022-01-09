Ледяные заготовки для XI Ледового фестиваля Ангелов и Архангелов появились в Ижевске

Идет заготовка льда и монтаж ледяных блоков для фестиваля. Фото: vk.com/angelfest

XI Ледовый фестиваль Ангелов и Архангелов (0+) стартовал в Ижевске, об этом сообщили организаторы в официальной группе фестиваля «ВКонтакте».

Скульпторы работают до позднего вечера. Фото: vk.com/angelfest

Сейчас ледяных скульптур еще нет, производится заготовка льда и монтаж блоков, из которых мастера начнут вырезать свои шедевры. Ежегодное мероприятие приурочено к празднику Крещения, и продлится до 19 января – к этому времени любой желающий сможет поглядеть на творчество ледовых скульпторов.

Из таких блоков вырезаются скульптуры. Фото: vk.com/angelfest

Кстати, участие принимают не только команды из Удмуртии. На фестиваль приедут 15 художников из других регионов и стран ближнего зарубежья.

Все эскизы композиций уже утверждены. Фото: vk.com/angelfest

По традиции скульптуры появятся на нескольких площадках: возле Михаило-Архангельского кафедрального собора, в Музее воды, расположенном в водонапорной башне возле Центральной площади Ижевска, а также у родника имени Э. Касимова на улице Кирова и в парке современного искусства у родника имени Д. Пригова на улице Авангардной.

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