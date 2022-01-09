За минувший год в Удмуртии было построено более 840 тыс. кв. метров жилья

Строительство не прекращалось даже в праздники. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

840,1 тыс. кв. метров жилья введено за минувший, 2021, год в Удмуртии, об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона на официальном сайте.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным, за год в регионе планировалось сдать 839 тыс. кв. метров жилых помещений. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов назвал показатели хорошими и сообщил, что стройка не прекращалась даже в праздничные дни.

«Введено почти равное количество квадратных метров в многоквартирных и частных домах: 426,5 тыс. кв. м – МКД, 413,6 тыс. кв. м – индивидуальное жилье», – рассказал Ярослав Семенов.

Сейчас в республике 71 застройщик возводит более 1,3 млн кв. метров жилых площадей, причем все застройщики работают только по эскроу-счетам.

В 2022 году в Удмуртии также планируется ввести более 800 тыс. кв. метров жилья.

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