Поддельную купюру достоинством в 5000 рублей обнаружили в Ижевске

Исследования показали, что купюра изготовлена не производством АО «Гознак» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Один из банков Ижевска обрушил при пересчете денежных средств фальшивую купюру достоинством в 5000 рублей, об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Было установлено, что в банк подделка поступила в инкассаторской сумке. Купюру подвергли исследованиям, которые показали, что она изготовлена не производством АО «Гознак».

По факту обнаружения поддельного банковского билета возбуждено уголовное дело, а МВД напоминает жителям: если к вам в руки попала сомнительная банкнота, ни в коем случае не пытаетесь ее сбыть, а обратитесь в полицию.

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